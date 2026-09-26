Eski Arjantinli teknik direktör Ricardo La Volpe, Atletico Madrid'in teknik direktörü hemşehrisi Diego Simeone'ye sert eleştiriler yönelterek kontratağa dayalı oyun anlayışını reddettiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra Lionel Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı ile yaptığı çalışmayı övdü.

"D Sports" radyosuna verdiği röportajda, 1978 yılında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan kuşağın bir parçası olan La Volpe şunları söyledi: "Simeone'nin takımı oynuyorsa kanalı değiştiririm ya da arkadaşlarımla kahve içmeye giderim. Kontrataklara odaklanan teknik direktörleri sevmem; kısacası maçlarını izlemem."

La Volpe ile Simeone arasındaki rekabet, Arjantin Ligi'ndeki eski bir döneme dayanıyor. O dönemde "Cholo", Estudiantes de La Plata ile ikinci teknik direktörlük dönemini geçiriyordu ve elemelerdeki tarihi bir karşılaşmada La Volpe yönetimindeki Boca Juniors'ı geçerek 2006 yılında Torneo Apertura şampiyonluğunu kazandı.

Buna karşılık La Volpe, Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı ile ortaya koyduğu işten duyduğu hayranlığı belirterek 3 kez dünya şampiyonu olan takımın başında görevine devam etmesini istedi ve şunları söyledi: "Scaloni'nin devam etmesini isterim. Geldi ve koca bir kuşağın yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı. Bir takım kurdu ve benim için en önemlisi, futbolsal bir felsefe inşa etti. Takımı iyi oynadı, işte bende beğendiğim de bu."

Arjantinli teknik direktör ayrıca Lionel Messi ve onun milli takımdaki geleceği hakkında konuşarak, Arjantin'in kaptanının yaşının ilerlemesine rağmen hâlâ sergilediği seviyeyi övdü.

La Volpe şunları söyledi: "Dünya Kupası'na katılarak profesyonelliğini gösterdi. Şampiyonlar Kupası'nda Cruz Azul'e karşı oynadığı maçta onu izlerken becerisi ve zekası karşısında hayran kaldım. Bu yaşta hâlâ o şimşek gibi hıza ve o muazzam güce sahip olmasına inanamadım... Onda kısacası doğuştan gelen şeyler var."