Eski Arjantinli teknik direktör Ricardo La Volpe, Atletico Madrid'in teknik direktörü hemşehrisi Diego Simeone'ye sert eleştiriler yönelterek kontra ataklara dayalı oyun anlayışını reddettiğini ifade etti; öte yandan Lionel Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı'yla yaptığı işi övdü.

"D Sports" radyosuna verdiği röportajda, 1978 yılında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan kuşağın içinde yer alan La Volpe şunları söyledi: "Simeone'nin takımı oynuyorsa kanalı değiştiriyorum ya da arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum. Kontra ataklara odaklanan teknik direktörleri sevmiyorum; kısacası maçlarını izlemiyorum."

La Volpe ile Simeone arasındaki rekabet, Arjantin Ligi'ndeki daha eski bir döneme uzanıyor. "Cholo", Estudiantes de La Plata ile ikinci teknik direktörlük dönemini geçirirken 2006 yılında Torneo Apertura şampiyonluğunu kazandı; bu süreçte play-off etabındaki tarihi bir karşılaşmada La Volpe yönetimindeki Boca Juniors'ı geçmişti.

Buna karşılık La Volpe, Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı'yla ortaya koyduğu işe hayranlığını dile getirdi ve 3 kez dünya şampiyonu olan takımın başında görevine devam etmesi çağrısında bulunarak şöyle konuştu: "Scaloni'nin devam etmesini isterim. Geldi ve koca bir kuşağın yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı. Bir takım kurdu ve benim için en önemlisi, futbol felsefesi inşa etti. Takımı iyi oynadı ve onda beğendiğim şey bu."

Arjantinli teknik direktör ayrıca Lionel Messi ve onun milli takımla geleceği hakkında da konuşarak, Arjantin'in kaptanının yaşının ilerlemesine rağmen hâlâ sergilediği seviyeyi övdü.

La Volpe şunları söyledi: "Dünya Kupası'na katılarak profesyonelliğini gösterdi. Şampiyonlar Kupası'nda Cruz Azul'e karşı oynadığı maçta onu izlerken becerisi ve zekâsı beni hayran bıraktı. Bu yaşta hâlâ o şimşek hızına ve o muazzam güce sahip olmasına inanamadım... Onda öyle şeyler var ki, bunlar tamamen doğuştan gelen özellikler."