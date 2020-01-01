Simeone: Dünyanın en iyi takımını yendik

Diego Simeone, Liverpool karşısında elde ettikleri galibiyette atmosferin çok etkili olduğunu söyledi.

Teknik Direktörü Diego Simeone 'dünyanın en iyi takımı' olarak nitelendirdiği 'u taraftarlarının müthiş desteğiyle yendiklerini söyledi.

Bu sezon Premier Lig'de maç kaybetmeyen Liverpool, Atletico Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından 1-0 mağlup ayrıldı. Simeone bu skorda Wanda Metropolitano'daki müthiş atmosferin belirleyici olduğunu düşünüyor.

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Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Simeone, "Burada olduğum sekiz yıl boyunca hiç böyle bir atmosfer görmemiştim. Heyecan vericiydi. Taraftar bizi oynattı. Çok sayıda maç kazanan dünyanın en iyi takımı buraya geldi ve biz onları yendik." diye konuştu.

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Rövanşta dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Arjantinli teknik adam "Mütevazı olmalıyız. Anfield'da böyle büyük maçlar oynamaya alışkınlar." dedi.

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki rövanş maçı 11 Mart'ta oynanacak.