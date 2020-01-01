Simeone: Barcelona karşısında imkansızı başardık

Katalan devini son dokuz dakikada bulduğu gollerle deviren Atletico Madrid'de büyük bir sevinç hakim.

Teknik Direktörü Diego Simeone, karşısında elde ettikleri zaferin ardından oyuncularına övgüler yağdırdı.

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona karşısında son bölüme 2-1 yenik giren Atleti, son dokuz dakikada bulduğu iki golle rakibini şoka uğrattı ve 3-2'lik zaferle finalde 'in rakibi oldu.

Maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Simeone, "İlk yarıda çok acı çektik. İkinci yarıda 75. dakikaya kadar gol şansları buldular. Sonrasında ise Atletico Madrid'i diğerlerinden ayıran şey ortaya çıktı: Yürek, güç, inanç. Neredeyse imkansız bir senaryoyla karşı karşıya kaldık ama beraberliği yakalayabilirsek kazanabileceğimizi biliyorduk. Bunu başardık." şeklinde konuştu.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki final müsabakası 12 Ocak Pazar günü 'ın Cidde kentinde oynanacak.