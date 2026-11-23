Arjantinli teknik direktör Diego Simeone, Atletico Madrid'i pazar günü Coliseum Stadı'nda Getafe karşısında 3-0'lık galibiyete taşıyarak İspanya Ligi tarihinde en çok galibiyet alan teknik direktör oldu ve benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı. Simeone, kulübün efsanesi Luis Aragonés'e ait rekoru kırarak La Liga tarihinin en çok kazanan teknik direktörleri listesinde tek başına zirveye yerleşti.

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Fransız gazetesi "L'Equipe"ye göre, 2011'den bu yana Atletico Madrid'in başında bulunan Simeone, İspanya Ligi'ndeki galibiyet sayısını 345'e çıkardı ve 344 galibiyette kalan Luis Aragonés'in rekorunu geride bıraktı. Böylece yeni rekorun sahibi olan "El Cholo", İspanyol futbol tarihinde olağanüstü bir iz bırakan ve takımlarını istikrar ile rekabet gücü açısından üst seviyelere taşıyan en önemli teknik direktörler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu başarı, Simeone'nin 8 Kasım'da Wanda Metropolitano'da oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçında rekora bir hayli yaklaşmasından günler sonra geldi. Ancak Madrid ekibi, ligin lideri karşısında 2-1 mağlup olunca Arjantinli teknik direktörün en çok galibiyet alanlar listesinde tek başına zirveye yerleşme kutlaması milli aranın sonrasına ertelendi. Simeone, ardından Getafe karşısında işi bitirdi.

Simeone'nin zirveye ulaşmak için Aragonés kadar maça çıkmasına gerek kalmadı. Arjantinli çalıştırıcı, 345 galibiyetini İspanya Ligi'nde 567 maçta elde ederken, hayatını kaybeden efsane teknik direktör 756 maçta 344 galibiyet, 123 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşamıştı. Bu tablo, iki ismin bu galibiyet sayısına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu maç sayısı arasındaki farkı gözler önüne seriyor ve Atletico Madrid teknik direktörünün başarısına rakamlar ve istatistikler açısından ayrı bir değer katıyor.

Aragonés'i geride bırakmak, Simeone için ayrı bir önem taşıyor. Hayatını kaybeden efsane isim, gerek futbolculuk kariyeri gerekse teknik direktörlük deneyimiyle kulübün en önemli sembollerinden biri olarak Atletico Madrid tarihinde büyük bir yere sahip. Adı Madrid ekibinin kimliğiyle özdeşleşen Aragonés, uzun yıllar boyunca taraftarlar için bir referans noktası olmaya devam etti. Bu da rekoru ondan almayı, Arjantinli teknik direktörün kariyerinde sicilindeki sıradan bir sayısal katkı olmanın ötesinde, olağanüstü bir dönüm noktası hâline getiriyor.

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2011'de göreve gelmesinden bu yana Atletico Madrid'in karakterini yeniden şekillendirmeyi başaran Simeone, takımı güçlü bir kolektif yapı, taktik disiplin ve büyük maçları yönetme becerisi sayesinde iç arenada ve Avrupa'da kupaların daimi rakiplerinden biri hâline getirdi. Takımın rekabetin içinde kalmaya devam etmesini sağlayan bu unsurlar, bireysel başarıların sınırlarını aşarak uzun soluklu bir futbol projesi inşa eden Arjantinli teknik direktörün, modern dönemde kulüp tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.