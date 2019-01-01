Simeone, Arsenal'e mi gidiyor?

Atletico Madrid'in kötü gidişatı, Diego Simeone - Arsenal dedikodularını kuvvetlendirdi.

'in yeni çalıştırıcısının kim olacağı merakla beklenirken, Diego Simeone'nin ismi daha sık zikredilir hale geldi.

Sezona Umai Emery yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Topçular, İspanyol çalıştırıcının görevine son vermişti. Takımı geçici olarak Freddie Ljungberg yönetiyor.

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Premier Lig ekibiyle adı anılan isimlerin başında Simeone var. 2011 yılında göreve geldiği 'i şampiyonluğuna taşıyan ve İspanyol devine iki defa Şampiyonlar Ligi finali oynatan Arjantinli teknik adamın İngiltere'ye sıcak bakması bekleniyor.

Marca'nın haberine göre, La Liga'da sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 15 hafta sonunda 6. sırada yer alabilen Atleti'de Simeone ile yolların ayrılması gündemde. İddiaya göre yönetimle arası açılan 49 yaşındaki teknik adamın kariyerine farklı bir takımda devam etme ihtimali az değil.

Simeone, Atletico Madrid ile iki La Liga ve iki şampiyonluğu başta olmak üzere toplam yedi kupa kazandı.