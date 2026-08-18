Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez'in mevcut transfer döneminde Barcelona'ya gitmesine kapıyı kapattı ve transfer piyasasının kapanmasına yaklaşık iki hafta kala geleceğine dair tartışmalar sürerken Arjantinli forvete sahip çıktığını vurguladı.

Simeone'nin, Atletico'nun İspanya La Liga'daki ilk maçında Malaga ile karşılaşmasından önceki basın toplantısında yaptığı açıklamalara göre, Miguel Angel Gil Marin liderliğindeki kulüp yönetiminin Alvarez'in geleceği konusundaki tutumu net ve kesin. Simeone, kulüp sahibinin sözlerinin oyuncunun ayrılma ihtimaline dair tartışma alanını kapattığına işaret etti.

Simeone şöyle konuştu: "Kulüp sahibi Gil Marin kesin bir şekilde konuştuysa, bence durum gayet açık." Bu sözlerle Atletico'nun forvetinin Barcelona'ya transferine kapıyı açmayı reddettiğine dikkat çekti.

Aynı zamanda Arjantinli teknik direktör, Alvarez'in psikolojik ve sportif açıdan zor bir dönemden geçtiğini kabul etti ve kulübün oyuncuya konsantrasyonunu geri kazanması ve en iyi haline dönmesi için yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı; ancak oyuncunun şu anda oynamaya hazır olmadığını açıkladı.

Simeone sözlerine şöyle devam etti: "Sportif açıdan, hem insana hem oyuncuya özen göstermeye çalışacağız ve olduğu isme ve oyuncuya özen göstermeyi sürdürmek için uygun koşullarda olmasını umuyoruz." Teknik ekibin, oyuncuyu şu anda maçlarda yer almasına imkân verecek durumda görmediğini de açıkladı.

Arjantinli forvetin geleceğini çevreleyen krize rağmen Simeone, takımı Alvarez'in etrafında kurma projesine hâlâ inandığının altını çizdi ve oyuncunun geldiğinden bu yana Atletico'ya çok şey kattığını, yeni sezon planlarının da temel bir parçası olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Teknik direktör şunları söyledi: "Hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Olağanüstü bir çocuk ve onun etrafında bir takım kurmayı düşünmeye devam ediyoruz. Geldiğinden beri kulübe çok şey kattı."

Simeone aynı zamanda, oynamaya hazır olmaması nedeniyle Alvarez'in Atletico'nun İspanya La Liga'daki ilk maçının, çarşamba akşamı Malaga karşısında oynanacak müsabakanın kadrosunda yer almayacağını doğruladı.

Teknik direktör, oyuncunun takımda kalmaya devam etmesi halinde Atletico taraftarının ona göstereceği tepkiye dair bir tartışmaya girmeyi reddetti; tüm görüşlere saygı duyduğunu vurguladı ve Diego Costa ile Antoine Griezmann gibi benzer durumlarla karşılaşan oyuncularla daha önce yaşadığı deneyimlere gönderme yaptı.

Şöyle dedi: "İnsanlar görüşlerini bildirecek ve düşünmeleri gerekeni düşünecekler. Ben tüm tutumlara saygı duyuyorum."

Transfer piyasasına gelince, Simeone yeni ihtimallere kapıyı açık bıraktı; Atletico'nun piyasa kapanmadan önce her türlü gelişmeye hâlâ hazır olduğunu ve takımın nihai tablosunun transfer döneminin bitmesinden sonra netleşeceğini vurguladı.

Arjantinli teknik direktör şöyle konuştu: "Hâlâ bir piyasa var ve olacaklara hazırız. Piyasa kapandığında ne durumda olduğumuza dair daha net bir fikrimiz olacak."