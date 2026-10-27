Basın toplantısının hemen başında Bayern Münih'in basın sözcüsü Dieter Nickles, küçük bir figürü önündeki masada mikrofonların yanına koyarak gazetecileri şaşırttı. "Artık tam kadroyuz" dedi ve hafifçe gülümsedi.

İşin sırrı şuydu: Nickles, FC Bayern'in 'Funko-POP! koleksiyonundan', Almanya'nın rekor şampiyonunun formasını giyen Harry Kane'i temsil eden küçük bir vinil figür getirmişti. Figür normalde yalnızca FCB taraftar mağazasında bulunuyor ve forvetin kendine özgü sevinç pozunu gösteriyor.

FCB yardımcı antrenörü Aaron Danks'ın katıldığı basın toplantısının başlıca gündem maddeleri, İngiliz yıldız forvet ve hâlâ takımın başında bulunmayan teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumuydu. Sonuçta Kane, pazartesi akşamı Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi ve FC Barcelona'dan Lamine Yamal'ı az farkla geride bırakarak Ballon d'Or'u kazanmıştı. Danks, bunun "FC Bayern için de büyük bir ödül" olduğunu söyledi ve vatandaşı Kane'in bu ödülü kesinlikle "hak ettiğini" vurguladı.

Ancak Kane henüz takıma bir mesaj iletmemişti. Şu anda Bayern Münih kafilesinin geri kalanıyla birlikte Londra'dan dönüş yolundaydı. Ardından gözler yeniden Magdeburg'a karşı oynanacak kupa ikinci tur maçına çevrilecekti. Danks, "Harry'yi tanıdığım kadarıyla şimdiden bir sonraki golüne, bir sonraki performansına odaklanmıştır" dedi.

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 15:45 FCM

Ballon d'Or'un FCB taraftarlarına nasıl ve ne zaman gösterileceği sorulduğunda Nickles, bu konuda henüz bir açıklama yapamayacaklarını söylemekle yetindi: "Sürpriz olsun!"

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Danks ayrıca, geçen cuma antrenmanda yere yığılmasının ardından klinikte iyileşen Kompany'yi pazartesi günü ziyaret ettiğini anlattı: "Keyfi yerinde. Her gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Bu çok olumlu." Ancak Kompany'nin teşhisine ya da işine ne zaman döneceğine ilişkin henüz yeni bir bilgi yoktu. Danks, Kompany'nin "çok sakin" olduğunu söyledi: "İyileşmesi için gereken zaman ona tanınıyor."

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Danks, klinik ziyaretinde Kompany ile "güzel sohbetler ettiklerini ama bunların futbolla ya da taktikle ilgisi olmadığını" anlattı. Kompany, "Bizim nasıl olduğumuzu, oyuncuların nasıl olduğunu sordu. Ama bunun dışında sadece iki arkadaş arasında geçen bir sohbetti. Onu görmek güzeldi."

Basın toplantısının sonunda Nickles gazetecilerle vedalaşırken küçük Kane figürü bir kez daha gündeme geldi. "Teşekkürler. Yarın arenada görüşürüz, onunla birlikte" diyen Nickles, mini Kane'i işaret etti ve Danks ile birlikte kürsüden ayrıldı.