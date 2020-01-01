Simao: Joao Felix, Ballon d'Or'u kazanabilir

Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Simao, Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix'in büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

'in eski oyuncularından Simao'ya göre Joao Felix'in bir gün Ballon d'Or'u kazanma ihtimali hiç de az değil.

2019 yazında 'dan 126 milyon euro karşılığında transfer edilen Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 28 maça çıktı, 6 gol attı.

Sakatlıklar nedeniyle beklenen seviyeye çıkamayan 20 yaşındaki futbolcu, Benfica'yla 43 maçta 20 gollük bir performans sergilemiş ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişti.

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Kariyerinin bir döneminde Beşiktaş'ın da formasını terleten Simao, Diego Simeone'nin Joao Felix'ten en iyi verimi alacağını düşünüyor.

Simao, BTV'ye verdiği demeçte "Joao Felix, henüz uyum aşamasında. Bu kolay bir süreç değil. Atletico Madrid'in oyun tarzı Benfica'dan farklı. O nedenle ilk aylarda biraz zorlandı ama bence Joao Felix, Ballon d'Or'u kazanabilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Simao 2007 - 2011 yılları arasında Atletico Madrid'in formasını giymişti.