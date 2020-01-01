Silviu Lung, Uğurcan Çakır'ı geride bıraktı
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Hes Kablo Kayserispor'da takımın deneyimli kalecisi Silviu Lung, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının aldığı 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.
Maçın ilk yarısında üç kritik kurtarış yapan Lung, toplamda ise yedi kurtarış yaparak OPTA verilerine göre bu sezon ligdeki toplam kurtarış sayısını 105'e yükseltti ve şu ana dek 99 kurtarış yapan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak ligin en çok kurtarış yapan kalecileri sıralamasında zirveye yerleşti.
Bu alanda Lung ve Uğurcan'ın en yakın takipçisi ise 92 kurtarışla Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok.
Hes Kablo Kayserispor, Silviu Lung'u 2017 yazında Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer etmişti.
31 yaşındaki file bekçisinin takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.