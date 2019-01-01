Silva: Messi hakem kararlarını etkilemeye çalışıyor

PSG forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, Lionel Messi hakkında eleştirel açıklamalar yaptı.

'in 'yı 1-0 mağlup ettiği dostluk maçında ile Tite arasında yaşananlar gündeme oturdu.

Messi, Brezilya'nın teknik direktörü Tite'ye eliyle 'sus' işareti yapmıştı. Tite ise maç sonu açıklamalarında, "Messi bana çenemi kapatmamı söyledi" diyerek yaşananları aktarmıştı. Bu olay hakkında bir açıklama da Brezilya'nın 35 yaşındaki stoperi Thiago Silva'dan geldi.

Silva, Messi'nin saygısızlık ettiğini ve hakemler üzerinde baskı oluşturarak maçları kontrol etmeye çalıştığını söyledi:

"Messi oyuna hükmetmek istedi. Maç sırasında iki kişiyi itti ve hakem hiçbir şey yapmadı. Hakeme itiraz edip durdum ama o gülüp geçti. Hayranlık duygularını bir kenara bırakmaları gerek."

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"Messi, hakemleri tehlikeli bölgelerde serbest vuruş kararı vermeleri için zorlar, her zaman bunu yapar. İspanya'daki bazı futbolcu arkadaşlarımla bu durumu konuştuk, aynısını orada da yapıyor. Oyunu kontrol etmeye ve hakem kararlarını etkilemeye çalışıyor."

"Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir avantajı yok çünkü oradaki hakemler daha sert. Orada oyuna hükmettiğini göremezsiniz. Messi'ye hayranlık duyan bazı hakemler onun işine gelebilecek kararlar alıyor."

"Biz sürekli saha içinde saygılı olmaktan bahsediyoruz. Ama bakıyorsunuz, futbol dünyasının en beğenilen isimlerinden biri, yaşlı bir insana yapılmayacak şeyi takım hocanıza yapıyor. Arada ne kadar rekabet olursa olsun saygı önce gelir."