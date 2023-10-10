La Liga devi Barcelona, son yıllarda kulüp tarihine yakışmayan söylentilerle gündemden düşmüyor.

La Liga'nın son şampiyonu, İspanyol futbol hakem komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Mara Enriquez Negreira'ya yapılan ödemeler konusunda kendilerini hâlâ çılgın bir fırtınanın ortasında buluyor.

Bu dava, Barça'nın rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmasıyla devam ediyor.

Katalan devi, baştan beri masumiyetlerini korudu ve isimlerinin temize çıkmasını umuyorlar, ancak şimdi başka bir olay daha çıktı ve bu kez başları fena halde belaya girebilir.

Haberin devamı aşağıda

Ne söylendi?

El Confidencial'a göre Barcelona, İspanyol vergi dairesi tarafından yürütülen bir soruşturmanın tam ortasında...

Barça'nın; oyuncu menajerlerine, vergilerden kaçmak için maaş ödediği ve böylece oyunculara ödediği asıl maaşı göstermedikleri iddia ediliyor.

Söz konusu ödemelerin 2015-2018 yılları arasında yapıldığı belirtiliyor.

Josep Maria Bartomeu o zamanlar kulübün başkanlık görevini yürütüyordu ve onun cevaplaması gereken bir dava olabileceğine dair öneriler de var.

İspanya'da vergi kaçakçılığı ciddi bir suç olarak görülürken ağır para cezalarına veya hapis cezalarına yol açabilecek sonuçlar da doğuruyor.