Barcelonalı yıldız Pedri, geçen pazar günü "Metropolitano" stadında olağanüstü bir performans sergiledi. Atletico Madrid karşısında etkileyici bir oyun ortaya koyan Pedri, Barça'yı 2-1'lik galibiyete taşıdı. Böylece Alman teknik direktör Hansi Flick'in sisteminde hâlâ temel bir unsur olduğu yönünde güçlü bir mesaj verdi; zira Barcelona'nın seviyesini gözle görülür şekilde yükseltiyor.

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Katalan "Sport" gazetesi ise Flick'in bunun gayet farkında olduğunu belirtti; zira teknik direktör, orta sahanın anahtarlarını Kanarya Adaları kökenli bu oyuncuya uzun süredir emanet etmiş durumda. Rodri çapında bir oyuncunun katılımı "Blaugrana"nın orta sahasının kalitesini büyük ölçüde yükseltmiş olsa da, 8 numaralı formanın sahibi, Alman teknik adamın Camp Nou kalesindeki projesinin her zaman temel taşı olmayı sürdürecek; özellikle de kupa mücadelesinde kritik anlar geldiğinde.

Bunun da ötesinde, Alman teknik direktörün Pedri'yi 2027 yılına dek fiziksel formunun zirvesine ulaştırma arzusunu doğrulayan somut bir ayrıntı var.

Sezonun başlangıcıyla birlikte, Flick'in Pedri'nin oyun süresini yönetme konusundaki stratejisinde bariz bir değişim ortaya çıktı. Teknik direktörünün de açıkladığı gibi, Las Palmas kökenli oyuncu, istikrarlı bir tempo koruyup her üç günde bir maça çıktığında fiziksel durumunun zirvesine ulaşıyor.

Bununla birlikte, son derece yoğun fikstür azami düzeyde temkin gerektiriyor; zira modern futbolun temposunda, herhangi bir oyuncunun yeterli dinlenme fırsatı bulmadan ufak ağrılardan ya da sakatlıklardan kaçınması pratikte imkânsız.

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Pedri, Barcelona'nın bu sezon oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi; tek bir karşılaşmayı dahi kaçırmayarak şu ana kadar 1111 dakika sahada kaldı.

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Oyun dakikası bakımından kendisini yalnızca Lamine Yamal (1355 dakika), kaleci Joan Garcia (1305 dakika) ve Pau Cubarsi (1142 dakika) geçiyor.

Ancak Pedri, maçı tam olarak (90 dakika) yalnızca üç kez tamamladı (yani toplam katılımlarının %18,75'i) ve yedi maçta 75 dakikadan fazla sahada kalmasına rağmen her defasında 85. dakikadan önce oyundan alındı.

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Bu rakamlar, Flick'in Barcelona teknik ekibinin başındaki ilk iki sezonunda tanık olduğumuzdan tamamen farklı bir eğilime işaret ediyor. 2024/2025 sezonunda Pedri, forma giydiği 59 maçın 23'ünü baştan sona oynadı (yani %38,9 oranında); yedi başka durumda ise 88. dakikadan itibaren oyundan alındı; bu da pratikte yalnızca uzatma dakikalarından muaf tutulduğu anlamına geliyor.

Geçen sezon ise ilk 11'de başlayıp sonuna dek tamamladığı maçların oranı daha yüksekti ve %41,8'e ulaştı (43 maçtan 18'i); buna ek olarak, dördüncü hakem uzatma süresini göstermeden önce oyundan alındığı beş durum daha yaşandı.

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Bu sezonun ortalaması çok daha düşük olmasına rağmen, veriler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Flick'in Pedri'yi mümkün olduğunca korumak için bilinçli bir çaba gösterdiğini doğruluyor.

Blaugrana teknik direktörünün orta sahada çeşitli seçeneklere sahip olmayı takdir etmesi gayet doğal; zira Frenkie de Jong'un sakatlığından kurtulmasının ardından Alman teknik adam, şu an sakat olan Dani Olmo ve Rodri ikilisinin yanı sıra Gavi, Fermin Lopez ve Bernal'in her birine güvenebilir hale geldi.

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2026 yılının son milli maç arasının ardından Barcelona, yılı bir aydan kısa sürede 8 maç oynayarak kapatacak ve bu karşılaşmaların bazıları son derece zorlu olacak; zira takım Manchester City, Atletico Madrid (bir kez daha), Villarreal ve Real Sociedad gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Pedri'nin UEFA Uluslar Ligi'nin kalan iki haftasında İspanya Milli Takımı'yla oynayacağı dakika sayısına bağlı olarak Flick, oyuncunun katılımını son derece titiz bir şekilde yönetmeyi sürdürecek; böylece oyuncunun orta sahayı yönlendiren merkezî bir unsur olarak kalmasını ve 2027 yılına daha güçlü bir çıkış yapabilmek için tam hazır olmasını sağlayacak.