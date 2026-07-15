Sıfır ve düşük not… İspanya-Fransa maçındaki hakem performansına ilişkin felaket niteliğinde bir değerlendirme

El Salvadorlu hakem Ivan Barton, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında oynanan maçı yönetmesinin ardından, hakemlik kararlarını analiz eden İspanyol “Archivo Far” ağı tarafından düşük bir puan alması üzerine sert eleştirilere maruz kaldı.

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek hak ettiği bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. "La Roja", maçın gidişatını kontrol altına aldı ve Mikel Oyarzabal ile Pedro Porro'nun golleri sayesinde finale yükselmeyi başardı; böylece Dünya Kupası şampiyonluğu için Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Kanal, resmi internet sitesinde Barton’a 10 üzerinden sadece 3,5 puan vererek, onun bu çapta bir maçın seviyesine ulaşamadığını belirtti ve maçtaki performansının ardından “başarısızlık notu” aldı.

Ağ, turnuva boyunca sergilediği zayıf performans göz önüne alındığında hakemin performansının sürpriz olmadığını belirterek, asıl sürprizin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Dünya Kupası yarı final maçını yönetmesi için görevlendirilmesi kararı olduğunu vurguladı.

Kanal, Barton’ın ilk yarıda “son derece zayıf” bir performans sergilediğini belirterek, bu süre zarfında aldığı tek doğru kararın, Lucas Dini’nin Lamine Yamal’a karşı yaptığı bariz penaltıyı vermesi olduğunu açıkladı.

Ayrıca hakemin daha sonra birkaç yanlış değerlendirme yaptığını ekleyerek, yardımcısının maç sırasında onun kararlarından birini düzeltmek zorunda kaldığını belirtti; bu durumun, onun ifadesiyle, maçı yönetmedeki tutarsızlığını yansıttığını vurguladı.

“Archivo Far”, değerlendirmesini “FIFA’nın denemesi başarısız oldu” diyerek sonlandırdı ve bu büyüklükteki bir maçı Barton’a emanet etmenin isabetli bir karar olmadığını belirtti. Böylece Salvadorlu hakem, yarı final turunun ardından turnuvada en çok eleştirilen hakemler arasına katıldı.

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