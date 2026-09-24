Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, yalnızca bir yıl önce tam tersini savunmuşken, Ballon d'Or konusundaki tutumunu değiştirdi; artık takım kupalarının yokluğunda gol istatistiklerine öncelik veriyor.

Sport gazetesi, Mbappe'nin artık gollerinin, kırdığı rekorların ve bireysel seviyesinin, geçen sezon büyük kupalar kazanamamış olmasına rağmen Ballon d'Or'u kazanmak için yeterli argümanlar oluşturduğunu düşündüğünü aktardı. Ancak yalnızca bir yıl önce, kendisi tamamen farklı bir yöne işaret ediyordu.

Eylül 2025'te, Telefoot programına verdiği bir röportaj sırasında Mbappe'ye Ballon d'Or'u kazanma şansı soruldu.

Verdiği yanıt yoruma pek yer bırakmadı; Mbappe şöyle demişti: "Değerlendirilmesi ya da değerlendirilmemesi gereken fırsatlar var, ancak bu takım kupalarından geçer ve iyi bir sezon geçirmekten geçer. Eğer iyi bir sezon geçirir ve kupalar kazanırsam, onu da kazanırım."

Fransız oyuncu o dönemde önceliğinin kulübüne yardım etmek olması gerektiğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Öncelikle buna odaklanmak gerekir. Ve bu bana ne kazandıracaksa, o da takımıma yardım etmek olacak. Elimden gelen her şeyi yapmak ve kupalar kazanmak için takımımla çalışmak."

Bir yıl sonra ise tablo tamamen değişti. Mbappe, Real Madrid ile hiçbir kupa kazanamadı, Fransa da Dünya Kupası'nı kaldıramadı. Şansı artık bireysel istatistiklerine bağlı hale geldi. Gol istatistikleri son derece güçlü görünürken, kendisi de Dünya Kupası'nın tarihi gol kralına dönüşmesini en büyük başarısı ve bu yıl ödülü kazanmak için öne çıkan argümanı olarak görüyor.

Mbappe geçtiğimiz günlerde tutumunu, "Bu bireysel bir ödül" diyerek ve istatistiklerinin oylama sürecinde belirleyici bir ağırlığa sahip olması gerektiğini belirterek savundu.

Bu tutum meşru sayılır, ancak aynı oyuncunun tam bir yıl önce savunduğu tutumla çelişiyor.

O dönemde, Ballon d'Or'u kazanmanın yolu olarak takım kupalarından bahsediyordu. Şimdi ise bu sezon sicilinde kupaların yokluğuyla birlikte, odak noktası bireysel istatistikleri oldu.

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