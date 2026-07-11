"Şiddetli öfke"... Norveç teknik direktörü, Bellingham'ın golünün ardından yardımcısına vurdu!

Florida, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan Norveç ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek final maçında, Norveçli teknik direktör Ståle Solbakken’in, saha kenarında bir su şişesini şiddetle fırlatarak, ilk yarının uzatma dakikalarında Jude Bellingham'ın "Üç Aslanlar" adına attığı ölümcül beraberlik golünün ardından, istemeden bir yardımcı antrenörünün ayağına isabet ettirdi.

Norveç Milli Takımı, 36. dakikada Benfica’nın yıldızı Andreas Schildrup’un füze gibi şutuyla skoru açmıştı. Erling Haaland ve arkadaşları, Thomas Tuchel’in takımının tehlikesini etkisiz hale getirdikleri etkileyici bir performansın ardından ilk yarıyı önde bitirmeye doğru ilerliyor gibi görünüyordu.

Ancak Real Madrid'in yıldızı Bellingham, uzatma süresinin ikinci dakikasında muhteşem bir şutla Norveç'in planını bozdu ve sinirlerini kontrol edemeyen Solbakken'i öfkelendirdi. ve bir su şişesini yere sertçe fırlattı; ancak şişe sekerek yardımcılarından birinin ayağına çarptı. Bu olay, Norveç yedek kulübesini saran hayal kırıklığının boyutunu yansıtıyordu.

İkinci yarıda gerilim daha da arttı; Fransız hakem Clément Turpin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesinin ardından Torbjørn Hegheim’in (27) golünü iptal etti. hakem, atağın başlangıcında Haaland’ın (25 yaşında) Elliot Anderson’a yaptığı faulü işaret etti ve bu karar, Bologna’nın yıldızının ilk uluslararası golünü atmasını engelledi; bu karar geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Norveç teknik ekibinin yüzlerinde belirgin bir öfke görülse de, eski Wolverhampton teknik direktörü Solbakken bu kez kendini kontrol etti ve su şişeleriyle ya da yardımcı antrenörlerle ilgili yeni bir olay yaşanmadı.