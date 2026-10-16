Faslı yıldız İsmail Saibari'nin, Bundesliga'nın altıncı haftasında yarın cumartesi Bayern Münih'in sahasında Leipzig'i konuk edeceği maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bu bilgi, Alman "tz" gazetesinin yayımladığı muhtemel 11'e dayanıyor.

Gazete, Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın tüm biletlerinin tükendiğini ve maçı hakem Daniel Siebert'in yöneteceğini belirtti.

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Saibari, Almanya Ligi'nin geçen haftasında Bayern'in Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol kaydetmiş, ayrıca geçen salı Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking ile 3-3 berabere kalınan karşılaşmada ikinci yarının başında oyuna sonradan girmişti.

Gazete, teknik direktör Vincent Kompany'nin sahaya şu 11'le çıkacağını tahmin etti:

Kaleci: Jonas Urbig.

Defans: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae ve Alphonso Davies.

Orta saha: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Serge Gnabry.

Hücum: Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz.

Bayern, Almanya Ligi'nde 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Leipzig ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puana sahip ve beşinci basamakta bulunuyor.

Bavyera devi, geçen sezonki karşılaşmalarda Leipzig'e karşı ezici bir üstünlük kurmuş; ligde rakibini 6-0 ve 5-1, Almanya Kupası çeyrek finalinde ise 2-0 yenmişti.



