Sibari, Guardiola’nın gözü önünde sergilediği performanstan memnun: Maçımızı izlemesi benim için bir onur

Fas milli takımının forveti İsmail Sebari, 2026 Dünya Kupası’nın bu yılki turnuvasında İskoçya’ya karşı “Atlas Aslanları”nı 1-0 galibiyete taşıdığı ve maçın başında hızlı bir gol attığı karşılaşmanın ardından hak ettiği şekilde “Maçın Adamı” ödülünü kazandı.

Sibari, maçın başlamasından sadece 69 saniye sonra fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki en hızlı Arap golü rekorunu kırdı ve 2018 turnuvasındaki Mısırlı Muhammed Salah'ın ardından, turnuvadaki ilk iki maçında gol atan ilk Faslı ve ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

Bayern Münih’e transfer olmak üzere olan oyuncu, erken golle yetinmedi; hatta tehlikeli bir şutunun üst direğe çarpması olmasaydı, skoru birden fazla kez ikiye katlayabilirdi.

Bu dikkat çekici performansıyla ilgili olarak Sebari, İspanyol “Marca” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Benim bir Dünya Kupası yıldızı olup olmadığımı karar vermek taraftarlara ve medya mensuplarına kalmış. Ben sadece işimi yaparak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Faslı forvetin performansı, yakında teknik direktörlük görevine geri döneceği yönündeki spekülasyonlar arasında maçı tribünden izleyen Manchester City’nin eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın dikkatini çekti.

Sibari, İspanyol teknik direktörün maçı izlemesiyle ilgili olarak: “Maçımızı izlemesi benim için bir onur” dedi.

Diğer açıklamalarında ise şunları ekledi: “Galibiyetten mutluyuz ve daha fazla gol atabilirdik. Bu bir takım çalışmasıydı ve hücum kurgumuz iyiydi; ilk golde İbrahim’in yaptığı belirleyici pas muhteşemdi.”

Son olarak şunları söyledi: “İkinci golü atmış olsaydık daha rahat oynardık, ancak son on dakikada güçlü bir mücadele verdik ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık.”