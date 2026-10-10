Bayern Münih, bugün oynanan Bavyera derbisinde konuk olduğu Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Alman Ligi'nin beşinci haftasında "WWK Arena"da oynanan karşılaşma, kaleci Manuel Neuer'in hatasıyla erken bir şokla başladı.

Augsburg mücadeleye güçlü başladı ve başlama düdüğünden sadece 8 saniye sonra öne geçti. Neuer, Luis Diaz'ın kendisine geri verdiği topu kontrol etmekte hata yapınca top Ruben Vollhauer'e ulaştı ve o da boş kaleye Bundesliga tarihinin en hızlı golünü attı.

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İkinci yarının başında hakem, Bayern'in bir golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından Faslı İsmail Es-Seybari, 55. dakikada Harry Kane'in pasını değerlendirerek ceza sahası içinden ustaca bir vuruşla topu ev sahibinin ağlarına göndererek beraberliği sağladı.

Ancak Augsburg 64. dakikada yeniden öne geçti; Neuer, Kalvin Brackelmann'ın şutunu çeldi ve Rodrigo Ribeiro bu topu takip ederek ağlara gönderdi.

80. dakikada oyuna sonradan giren Nathaniel Brown, Alexander Pavlović ile yaptığı top alışverişinin ardından Kane'den gelen yerden ortayı karşıladı ve yakın mesafeden sol ayağıyla vurarak Bayern adına beraberliği sağladı.

İkinci yarıda konuk takımın toplam 4 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca birçok net fırsatı da harcadılar; bunlardan biri Gnabry'nin direğe çarpan şutuydu.

Bu beraberlikle Bayern puanını 11'e yükseltti ve dün akşam Werder Bremen ile 2-2 berabere kalan lider Borussia Dortmund'un 2 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının, averaj farkıyla liderliği ele geçirmek için galibiyete ihtiyacı vardı.

Augsburg ise puanını 8'e yükselterek Bundesliga puan tablosunda beşinci sırada yer aldı.



