Shobeir: Dünya Kupası’nda Mısırlıların karakterini gösterdik

Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltılarda Avustralya'yı 4-2 yenerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Firavunlar'ın ruhunu övdü.

Şubayr, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu, genlerimizde akan Mısırlı azimdir. Gerçekten muhteşem bir şey. Son ana kadar mücadele ediyoruz ve önümüzdeki maçta da, kaç maç oynarsak oynayalım, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Şuber sözlerine şöyle devam etti: “Sakatlıkların çokluğu nedeniyle bazı pozisyonlarda eksiklik yaşasak da, taraftarlarımız, vatanımız ve kendimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Şöyle devam etti: “Tarih yazıldı. Bu aşamaya geldiğimize inanamıyoruz. Buradaki ilk günden itibaren, grup aşamasını geçip sonra evimize dönmek için gelmediğimiz konusunda aramızda anlaştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve şans da bizim yanımızdaydı. Allah’a sayısız nimetleri için şükrediyoruz, bunun için minnettarız ve bu yolculuğa devam etmeyi umuyoruz.”

Mısır’ın bir sonraki maçı, 7 Temmuz’da Atlanta Stadyumu’nda dünya şampiyonu Arjantin ile oynanacak olan son 16 turu maçı olacak.