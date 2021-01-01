Shkodran Mustafi'ye Türkiye'den talipler var

Schalke 04 savunmasında görev yapan Shkodran Mustafi'yi Türkiye'den ve İtalya'dan takip eden kulüpler var.

Bu sezon Bundesliga'nın en büyük hayal kırıklığını hiç süphesiz ki Schalke o4 yaşıyor.

Ligin dibine demir atan Alman ekibinin küme düşeceğine kesin gözüyle bakılırken yüksek maliyetli oyunculara yol göründü.

Alman BILD'de yer alan haber göre, Schalke 04 forması giyen Shkodran Mustafi'nin Türkiye'den ve İtalya'dan talipleri var.

Takım ismi belirtilmezken, Arnavut asıllı Alman oyuncu için Türkiye olasılığının daha büyük olduğu ifade edildi.

Shkodran Mustafi, Şubat ayında Arsenal'den bonservis bedeli ödenmeden Schalke 04'e transfer olmuştu.

27 haftası geride kalan Bundesliga'da Schalke 04 sadece bir kez kazanabildi. 10 puan toplayan lacivert - beyazlılar ligin son sırasında yer alıyor.

Shkodran Mustafi bu sezon ne yaptı?

Arsenal'den Şubat ayında transfer edilen Shkodran Mustafi, Alman ekibiyle Bundesliga'da 6 karşılaşmada görev yaptı.