Shkodran Mustafi, Schalke 04'e transfer oldu

Arsenal'de son dönemde fazla forma şansı bulamayan Shkodran Mustafi, sezon sonuna kadar Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralandı.

Ozan Kabak’ı Liverpool’a gönderen Schalke 04, Arsenal’dan Shkodran Mustafi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Joel Matip ve Virgil van Dijk’in sakatlıklarından dolayı Liverpool, Mustafi ile ilgileniyordu ve bu transfer dillendirilmeye başlanmıştı. Fakat Liverpool menajeri Jürgen Klopp, tercihini Ozan Kabak ve Ben Davies’ten yana kullanınca Mustafi’nin Liverpool’a transferi gerçekleşmedi.



Bunun ardından Ozan'ı Liverpool’a gönderen Schalke, Mustafi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.



Mustafi’nin transferiyle ilgili görüş bildiren Arsenal menajeri Mikel Arteta, “Mustafi, bizim için uzun süredir anahtar bir oyuncu. Menajerliğimin ilk sezonunda çok önemli bir rol oynadı. Ona, profesyonelliği ve her çağrıldığında hazır olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Arsenal’daki herkes, onun Schalke’de iyi olmasını diliyor” ifadelerini kullandı.

