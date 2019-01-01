Shinji Kagawa'nın geçmişteki derbi performansları

Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlaması beklenen Shinji Kagawa, Almanya'da oynadığı büyük maçlarda etkili bir performans ortaya koydu.

Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a kiralanan Shinji Kagawa, Adem Ljajic'in cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe derbisinde Sırp oyuncunun yerini alabilir.

Derbiye ilk 11'de başlaması beklenen Japon futbolcu, daha önce gerek Borussia Dortmund'da gerekse Manchester United'da büyük maçlarda sık sık süre aldı. Kagawa'nın özellikle Bundesliga'da oynadığı derbi niteliğindeki maçları oldukça verimli geçti.

Bundesliga kariyeri boyunca Dortmund formasıyla Schalke, Bayern Münih ve Monchengladbach'a karşı toplam 23 maçta görev yapan yıldız futbolcu, bu maçlarda 6 gol atıp 2 asist yaptı ve 8 gole direkt katkıda bulundu. Borussia Dortmund, Kagawa'nın forma giydiği bu maçlardan 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Bundesliga'da büyük maçlardaki performansıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken Kagawa, İngiltere'de ise aynı çizgiyi koruyamadı. Manchester United formasıyla Liverpool, Tottenham, Manchester City, Arsenal ve Chelsea'ye karşı toplam 9 maça çıkan Kagawa, bu maçların hiçbirinde rakip fileleri havalandıramadı. Yıldız futbolcu bu süreçte yalnızca 1 asist yapabilirken Manchester United bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.