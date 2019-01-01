Shinji Kagawa’dan alkışlık hareket

Beşiktaş’ın 30 yaşındaki Japon futbolcusu, alınan her galibiyetin ardından yüzlerce çocuğu sevindiriyor.

UNICEF’in komitesi, Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa ile yaptıkları projeyi duyurdu.

Kagawa, Beşiktaş’ın aldığı her galibiyetin ardından 10 bin adet sıtma ilacı yardımı yapıyor.

Kagawa’yı bu projenin bir parçası yapan motivasyon ise, milli takımdan arkadaşı,Japonya UNICEF elçisi ve aynı zamanda ’ta forma giyen Makoto Hasebe oldu. Hasebe’nin dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç olan çocuklar için yaptıklarından etkilendiğini söyleyen Kagawa, “Bir Japon olarak tıpkı Hasebe gibi, her zaman, spor aracılığıyla insanlara nasıl yardım ederim diye düşünürdüm.”

Geçtiğimiz ağustos ayında UNICEF’in Japonya temsilciğinin başlattığı projeyle açılan “Dost Bağışı” adlı internet sitesinde Hasebe gibi birçok kişi, kendi kampanyalarını oluşturuyor, sosyal medyanın gücünü kullanarak bağış topluyor.

Kagawa’nın başlattığı bağış kampanyası ise çoğunlukla 5 yaşın altındaki çocukların ölümüne sebep olan sıtma hastalığı ile mücadele etmek ve ilaç yardımında bulunmak oldu. Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu, tüm yardım severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırdı ve ilk adımı kendisi attı: “Beşiktaş’ın kazandığı her maçın ardından 10 bin adet sıtma ilacı bağışlayacağıma söz veriyorum.”

Proje üzerine duygu ve düşüncelerini belirten Kagawa, kampanyası üzerinden şu sözleri iletti:

“Dünyada ne kadar çocuk varsa onlara futbol aracılığıyla yardım etmeyi çok istiyordum. Bu yüzden UNICEF’in Dost Bağışı projesine katılıp kendi kampanyamı oluşturmaya karar verdim. UNICEF ile birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Beşiktaş ile sezonun geri kalan maçlarını kazanıp her galibiyetin ardından 10 bin sıtma ilacı yapmayı hedefliyorum. ’ye gelmemin üzerinden 6 ay geçti. Burada oynadığım için çok mutluyum. Her maç beni destekleyen hayranlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fazla söze gerek yok, yapacağınız yardımlar UNICEF’in aracılığıyla yardıma muhtaç çocuklara götürülecek. Anlayışınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Lütfen, beni desteklemeye devam edin.”