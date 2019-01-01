Shinji Kagawa: Yedek kalmam normal

İstanbul Başakşehir maçında Gary Medel’in yerine oyuna giren Shinji Kagawa, Japon basınına açıklamalarda bulundu.

Milliyet’in haberine göre, maçında oyuna sonradan giren Shinji Kagawa, Japon muhabir Chihiro Honda'ya açıklamalarda bulundu.

Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetin önemini belirten yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: “Bu sonuç, takımdaki ortama da yansıdı. Maçın ardından soyunma odasında çok güzel bir hava vardı. Ve şimdi, bu havanın önümüzdeki maçlara da yansıyacağını ve bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bu iyi sonuçların istikrarlı hale gelmesi önemli”

“Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım”

Yaptığı aşırtma vuruşun son anda gol olmaması üzerine Kagawa, “Bundan dolayı üzgünüm” derken, sonradan oyuna alınma kararının da doğal olduğunu vurguladı.

“Milli ara öncesi yaşadığım bir sakatlık vardı. Teknik direktörümüz bundan kaynaklanan olumsuzlukları da hesaba katıyor. Ben de formumun zirvesinde değildim. Ancak şimdi sürekli daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Bu yüzden her gün çok sıkı çalışıyorum. Daha iyi olup daha uzun süreler forma giymek için uğraş veriyorum” ifadelerini kullandı.

'dan kiralanan Kagawa'nın sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. ve gibi kulüplerle adı geçen Kagawa, bu konuları düşünmemeye çalışıyor. “Beşiktaş’ta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım, milli takıma da yeniden çağrıldım. Böyle devam edersem gelecek sezon da iyi olur. Ancak şu an, yazın ne olacağını düşünmüyorum. İşler iyi giderse gelecek zaten iyi olacaktır. Negatif düşünceleri kafamdan uzak tutmaya çalışıyorum” diye konuştu.