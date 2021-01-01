Shelton, 35 yaşında hayatını kaybetti

Karabükspor'un eski yıldızı Luton Shelton, ALS hastalığı sebebiyle 35 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir dönem Kardemir 'da da oynayan Jamaikalı futbolcu Luton Shelton, 2017'de yakalandığı sinir sistemi hastalığı ALS yüzünden hayatını kaybetti.

Shelton'ın, kariyerinin başında ve sonunda formasını giydiği kulübü Harbour View, Facebook hesabından yayımladığı taziye mesajında, oyuncunun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

2011'den 2013'e kadar Kardemir Karabükspor’da top koşturan 35 yaşındaki forvet oyuncusu ayrıca Helsingborg, Sheffield United, Valerenga, Aalborg ve Volga Nizhny Novgorod kulüplerinde de oynadı.

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Shelton, 75 maçta 35 gol attığı Jamaika Milli Takımı'nın, en skorer oyuncusu unvanının sahibiydi.