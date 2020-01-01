Sheffield United'dan Uğurcan Çakır'a 29 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın, Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük.

The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

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İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

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Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra ve 'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi.

Ancak Liverpool ve Tottenham'ın Uğurcan'ı yedek kaleci olarak almayı planladıkları ve bu sebeple Sheffield'ın transferde daha avantajlı olabileceği ileri sürüldü.