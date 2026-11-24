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Shaqueel van Persie, Feyenoord'un FC Porto'ya 0-1 yenildiği maçı karışık duygularla değerlendiriyor. İlk 11'deki ilk maçından ve takımın sergilediği oyundan memnun olsa da Rotterdam ekibinin yine puan alamamasına üzülüyor. Yine de Van Persie, pazar günü Ajax'a karşı oynanacak derbi öncesinde kendine güveniyor.

Bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un forvetteki ilk tercihi hep Nacho Ferri olmuştu, ancak salı günü sıra Van Persie'ye geldi. Yirmi yaşındaki hücum oyuncusu toplam 66 dakika sahada kaldı, fakat Feyenoord'un oyununa pek damga vuramadı.

Van Persie, Ziggo Sport muhabiri Noa Vahle'ye konuşurken “Evet, ilk 11'deki ilk maçımdan gurur duyuyorum ama sonuca üzülüyorum” dedi. “Bence bu maçtan daha fazlasını çıkarabilirdik. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum, fırsatlar yakaladık. Yine de ilk 11'deki ilk maçımdan gurur duyuyorum.”

Van Persie, “Bir süredir buradayım ama sakatlıklarım yüzünden daha önce ilk 11'de başlayamamıştım” diye açıkladı. “Şimdi bunu yapabilmek çok güzel. Daha fazla süre almak istiyorum.”

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Van Persie, bunun için kondisyonunu daha da artırması gerektiğinin de farkında. “Her hafta daha fit olduğumu hissediyorum, benim için en önemlisi bu. Düzenli olarak doksan dakika oynamak hedefim. Şu anda doğru yoldayım.”

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Porto karşısındaki performansını değerlendiren Van Persie, “Bence pek iyi oynamadım, kendime karşı oldukça eleştirelim” dedi. “Koşularımla kendime alan açmak için gerçekten elimden geleni yaptım ama bazen olmuyor. Arkadaşlarım deniyor, ben de kendime alan açmaya çalışıyorum. Birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün olmadı.”

Porto yenilgisinin ardından Feyenoord'un hızla önündeki maça odaklanması gerekecek, çünkü pazar günü Ajax derbisi var. Van Persie'ye göre Feyenoord'un oyununda yeniden gelişme işaretleri göstermesi de bu maç öncesindeki olumlu havayı güçlendiriyor.

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“Bugünkü maçın pazar gününe doğru iyi bir adım olduğunu düşünüyorum, çünkü o maç çok önemli. Takımın hazır olduğunu hissediyorum. Pazar günü bütün gücümüzle oynayacağız.”

“Takımda iyi bir enerji var, herkes pazar gününe hazır” diye devam etti. “Derbiyi kazanırsak bu, son haftalarda yaşananların büyük bölümünü telafi eder. Hedefimiz bu.”

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Van Persie, NOS kamerasına konuşurken bir tahminde de bulundu. Forvet oyuncusu, “Bence pazar günü onları yeneceğiz” dedi.