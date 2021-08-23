Shaqiri Lyon'a çok yakın

Olympique Lyon'un İsviçreli oyuncu için Liverpool'a yaptığı 9,5 milyon poundluk teklif kabul edildi.

Liverpool, Xherdan Shaqiri'nin satışı için Lyon ile 9,5 milyon pound karşılığında anlaştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacak.

İsviçreli milli oyuncu EURO 2020'de İsviçre çeyrek finale çıkarken bu başarıya üç golle katkı sunmuştu. Kırmızıların Blackburn'deki kiralık sürecini tamamlayan Harvey Elliott'a şans vermeye başlamasıyla transferi sonrası gitmesine kesin gözüyle bakılan Shaqiri 2018'de Stoke'dan 13,75 milyon poundluk bir bedelle transfer edilmişti.

Bugüne dek Liverpool formasıyla 63 kez forma giyen İsviçreli oyuncu sakatlıklar nedeniyle ritmini bir türlü bulamadı.

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Shaqiri'nin Liverpool'dan gitmesi aslında çok uzun zaman önce beklenen bir durumdu. Sakatlıklarla sık sık başı derde giren oyuncu Liverpool'un geçtiğimiz sezon en çok ihtiyaç duyduğu dönemde rotasyon oyuncusu olma görevini de yerine getirememişti. Bu devamlılık sorunu ve her an hazır olmama hali çok geç olmadan yolların ayrılması kararını da beraberinde getirdi. Shaqiri'nin krizdeki Lyon'a transfer olması ona yeni bir yükselişin kapılarını açabilir. Disiplin sorunlarıyla gündemde olan Fransız ekibinin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmasının ardından Shaqiri'nin hırsı ve deneyimiyle takımdaki mental kırılganlığın yok edilmesine katkıda bulunması kaçınılmaz. Liverpool'daki görevinin aksine burada kadronun güvenilen temel yapı taşlarından biri olması performansını artıracaktır. Lyon için mükemmel bir transfer.