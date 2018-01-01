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Shanghai Shenhua'da Quique Sanchez Flores dönemi

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Getty Images
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da teknik direktörlük görevine Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Shanghai Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon futbol direktörü olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

 

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