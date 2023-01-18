Ünlü çiftin, ayrılmasının ardından ortaya çıkan detaylar her şeyi anlatıyor.

Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıktı.

Çünkü, reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelendi.

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı ve 35 yaşındaki Barcelona ikonu, iki oğlunun olduğu 11 yıllık bir ilişkinin ardından geçen yaz ayrıldılar ve bu ilişki dostane bir şekilde sona ermedi.

Shakira'nın yeni albümü Te Felicito için yapılan klipte buzdolabının açılmasıyla, ünlü çiftin ayrılma biçimleri hakkında şimdi daha fazla ayrıntı veriliyor.

Ne söylendi?

Shakira'nın seyahatten eve döndükten sonra buzdolabında boş bir reçel kavanozu bulmasının ardından ShowNews Today, ne Pique'nin ne de çocuklarının reçel yemediğini söylüyor.

Bir araya getirilen bu ayrıntılar, Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia'nın ünlü çiftin ayrılmasından önce aile evlerine girdiğini gösteriyor.

23 yaşındaki Clara ile ilişkisi olan eski stoperin, Shakira'yı aldattığına dair ihtimaller de fazlasıyla güçleniyor.

twitch.tv/kingsleague / imago images

Marca'ya göre milyonlarca kez dinlenen ve kendisine büyük miktarda para kazandıran parçada Shakira şöyle söylüyor:

"Ben iki 22'ye değerim. Bir Ferrari'yi Twingo ile takas ettin. Spor salonlarından ziyade biraz da beynini çalıştır."

Pique o zamandan beri bir podcast'te Casio saatini herkese göstererek bu konuda bir cevap verdi ve hatta Twingo sürerken görüldü.

Bir Kings League etkinliğinde yer alan Pique, "Casio ile bir anlaşmamız var" dedi.

Ve ekledi: "Ciddiyim... Casio ile Kings [Lig] için bir anlaşmaya vardık. Evet, çünkü bu saat bir ömür boyu kullanılacak bir şey!"