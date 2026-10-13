Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın aşk hayatı, Kongo kökenli İspanyol Serge Ibaka ile olası ilişkisine dair haberlerin gündemin ilk sırasına oturmasının ardından İspanya'da yeniden ilgi odağı oldu. Real Madrid'in eski basketbolcusu Ibaka ile Shakira'nın son aylarda sık sık bir araya geldiğine dair raporlar yer alırken, yakın kaynaklar ikilinin yalnızca arkadaş olduğunu teyit etti.

Amerikan "Univision" kanalının "El Gordo y La Flaca" programı, Shakira'nın Ibaka'ya ilgi duyduğunu açıkladı. Programda, ikilinin olası ilişkilerine dair haberler yayılmadan önce birbirlerini kademeli olarak tanıyabilmek adına buluşmalarını kameralardan uzak tutmaya özen gösterdiği belirtildi.

İkili Madrid'de bir araya geldi; ayrıca Paris Moda Haftası sırasında Fransa'nın başkentinde aynı dönemde bulunmaları, aralarındaki ilişkinin niteliğine dair spekülasyonları artırdı.

Gazeteci Aurelio Manzano, Kolombiyalı sanatçıya yakın kaynaklarla temas kurdu. Kaynaklar, buluşmaların gerçekten yaşandığını doğrularken, iki tarafın da kendilerini yalnızca arkadaş olarak gördüğünün altını çizdi.

Bu haberler, Shakira'nın Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'den Haziran 2022'de ayrılmasının ardından geldi. Geniş bir medya ilgisi gören bu ilişkinin sona ermesi, daha sonra her iki tarafın özel hayatına dair basın haberlerinin tekrar eden konusu haline gelmişti.

Aynı zamanda Shakira, yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında Madrid'de 16 gün süren konser serisiyle büyük bir başarı elde ettikten sonra sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Daha önce Real Madrid'de basketbol oynayan Ibaka ise İspanyol kulübüyle olan sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonunda bitmesinin ardından halen takımsız.

Söylentilerin artmasına rağmen ne Shakira ne de Ibaka aralarında duygusal bir ilişki olduğunu resmi olarak açıkladı; böylece ilişkinin niteliği, iki taraftan gelecek herhangi bir açıklama beklenirken spekülasyon konusu olmaya devam ediyor.