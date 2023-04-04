Ünlü çift, uzun süren çalkantılı bir dönemin ardından nihayet kendi hayatlarına odaklanıyorlar.

Pique tarafından aldatılan ve bu süreçte oldukça zor günler geçiren Shakira, yeni bir aşka "merhaba" dedi.

Tüm dünyanın gıptayla baktığı ünlü çift, Barcelona’nın eski stoperinin ihanetinin ardından ilişkilerine son noktayı koymuştu.

Bunun üzerine çalkantılı zamanlar geçiren Shakira, iki çocuğunu da alarak İspanya’yı terk edip Amerika’ya taşınmıştı,

Ve bu taşınmanın en büyük nedeni de ortaya çıkmış oldu.

Shakira’nın ayrılık acısını atlattığı ve son günlerde Miami’de gizemli bir adamla beraber olduğu aktarıldı.



Ne söylendi?

Katalan gazetesi El Periodico’nun haberine göre, Dünyaca ünlü popçu Amerika’da düzenini kurmayı başardı ve 11 yıllık ilişkisinin ardından yeni birisiyle çıkmaya başladı.

Shakira’nın, İspanya’dan taşınmayı daha önce istediği belirtilirken anne ve babasının sağlık sorunlarından dolayı bunu bir süre ertelediği de belirtildi.

Anne ve babasıyla ilgili sağlık düzenlemelerini tamamalayan Shakira, nihayet düzenli bir hayata geçti ve çocuklarıyla İspanya’daki dedikoduları ardında bıraktı.

Shakira’nın Miami’de çok sayıda arkadaşı olduğu ve oraya alışmak konusunda sıkıntı çekmeyeceği de ifade ediliyor.

Dünyaca ünlü popçunun Miami’de 14 milyon Sterlin’lik bir malikânesi olduğu ve şu anda gayet mutlu olduğu aktarılıyor.

Eski sevgilisi Gerard Pique ise 24 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisini sürdürüyor ve çiftin, yakın bir zamanda eveleneceği söyleniyor.