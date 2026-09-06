Nice, savunma oyuncusu Antoine Mendy'nin sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı olduğunun kesinleşmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Senegalli millî oyuncu birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Bu durum, takımın Le Mans ile 1-1 berabere kalmasının ardından yaşadığı ek bir kayıp oldu.

Mendy'nin bugün pazar günü tabi tutulduğu tıbbi tetkikler, oyuncunun maç sırasında sol dizinin üzerine yanlış bir şekilde düşmesinin ardından maruz kaldığı sakatlığın boyutunu teyit etti ve sağlık ekibinin durumun ciddiyetine ilişkin endişeleri doğrulanmış oldu.

Mendy, maçın bitimine yaklaşık on beş dakika kala oyuna sonradan girmişti, ancak maçı tamamlayamadı ve dizindeki şiddetli ağrının etkisiyle bariz bir şekilde acı çekerek Allianz Riviera sahasından ayrıldı.

Böylece Nice, maçtan yalnızca iki puan kaybederek çıkmakla kalmadı, tetkiklerin kendisini birkaç ay sahalardan uzak tutacak bir sakatlık ortaya koymasının ardından oyuncularından birini de uzun bir süre için kaybetti. Uzaklık süresinin daha kesin olarak belirlenmesi, tedavi ve iyileşme sürecine bağlı olarak beklenecek.