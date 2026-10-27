Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri, yaklaşık 200 gün süren bir aranın ardından "Zaim" ile bu sezonki ilk golünü atarak gol hafızasını yeniden kazandı.

Suudi Arabistan ekibi Hilal, bugün salı günü, Katar ekibi Şamal'a konuk oldu; karşılaşma Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü haftada El-Hor'daki Beyt Stadı'nda oynandı.

Maçın 32. dakikasında, Fransız bek Theo Hernandez'in kalecisiz boş kaleye doğru yerden ortaladığı topla Salem el-Devseri, Hilal adına skoru açtı.

Bu gol, "Tornado" lakaplı oyuncunun bu sezon Hilal ile attığı ilk goldü; bu, kendisinin takımla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maç ve genel olarak üçüncü maçıydı; Roshn Ligi'nde iki maçta birkaç dakikalığına yedek olarak sahaya çıkmıştı.

Salem el-Devseri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra geçirdiği ameliyat nedeniyle bu sezonun başından beri Hilal'den uzak kalmıştı.

El-Devseri, "Zaim" forması altında 197 gün süren bir aranın ardından yeniden gol attı; bunu son kez geçtiğimiz 13 Nisan'da, aynı Asya turnuvasının son 16 turunda Katar ekibi Sed ile oynanan ve penaltı atışlarıyla kaybedilen 3-3'lük beraberlik sırasında yapmıştı.

Bunun ardından Salem, Roshn Ligi ve Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Hilal ile 8 maça çıktı; bunların 6'sı geçen sezonun sonunda, 2'si bu sezon oynandı ve Şamal karşısındaki golünden önce bu maçlarda hiç gol atamamıştı.