Sezonun ilk yarısında maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulu tavsiyesi dahilinde, 2020-21 sezonu ilk devresinde maçlara seyirci alınmayacağını açıkladı.

'de 2020-21 futbol sezonunun ilk yarısında müsabakalara seyirci alınmayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir."

Daha fazla takım

TFF daha önceki kararında müsabakaların ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynanacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca'nın 2 Eylül'deki açıklamasının ardından bu karardan vazgeçildi.