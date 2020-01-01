Sezonu kapatan Cenk Tosun, Everton'a geri döndü
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Crystal Palace’ın antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak.
Devre arasında Palace'a kiralanan Cenk'in yaşadığı şok sakatlığın ardından PA News' te yer alan haberde golcü futbolcunun Everton'a döndüğü duyuruldu.
Milli oyuncunun tedavisi, Everton'da devam edecek.
Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk, sezon sonuna kadar Palace'a kiralanmış ve Manchester City maçında ağları sarsmayı da başarmıştı. Ardından şanssız bir sakatlık geçiren Cenk, Euro 2020'de ise yer alamayacak.