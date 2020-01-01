Sezonu kapatan Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

Geçirdiği talihsiz sakatlıkla sezonu kapatan ve Euro 2020'yi kaçıran Cenk'in Crystal Palace'taki sözleşmesi iptal edildi.

’ın antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak.

Devre arasında Palace'a kiralanan Cenk'in yaşadığı şok sakatlığın ardından PA News' te yer alan haberde golcü futbolcunun 'a döndüğü duyuruldu.

Milli oyuncunun tedavisi, Everton'da devam edecek.

Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk, sezon sonuna kadar Palace'a kiralanmış ve maçında ağları sarsmayı da başarmıştı. Ardından şanssız bir sakatlık geçiren Cenk, 'de ise yer alamayacak.