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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Seyahate rağmen: Büyük şok, Moussa Diaby'nin Leverkusen'e transferini erteledi

M. Diaby
Al Ittihad
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Transfer anlaşması suya düşme yolunda

Fransız Moussa Diaby'nin Al Ittihad'dan Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transferi beklenmedik bir darbe aldı. Oyuncunun mali alacaklarına ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle transfer son saatlerde tıkanırken, Diaby'nin Alman Ligi'ne dönüşünü tamamlamak için harekete geçtiği belirtiliyor.

Suudi "El Riyadiyye" gazetesine göre Diaby, mali alacakları konusunda Al Ittihad ile henüz nihai bir anlaşmaya varamadı. Bu durum, Leverkusen'e transferine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını aksattı ve transferin geleceği, oyuncu ile mevcut kulübü arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar askıya alındı.

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Al Ittihad ile Leverkusen arasındaki görüşmelerin ilerlemesiyle Diaby fiilen Almanya'ya transfer havasına girmişti; ancak askıda kalan mali konularda anlaşmaya varılamaması dosyayı yeniden müzakere noktasına taşıdı ve transferin resmen sonuçlanması öncesinde daha fazla beklemeyi zorunlu kıldı.

Gazete, önümüzdeki saatlerin transferin kaderini belirlemede belirleyici olacağını, zira Al Ittihad ve oyuncunun alacaklar konusunda nihai bir formüle ulaşmaya çalıştığını ve bunun Fransız kanat oyuncusunun Bayer Leverkusen'e transferinin tamamlanmasına imkan tanıyacağını açıkladı.

Premier Lig
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Al Ittihad
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Bu anlaşmazlığın önemi yalnızca Diaby'nin geleceğiyle sınırlı değil; Al Ittihad'ın transfer piyasasındaki hamlelerine kadar uzanıyor. Zira Suudi kulübü, kendisi de "El Amid"e katılmaya yaklaşan Japon Ritsu Doan'ın transferini tamamlamak için oyuncunun ayrılık dosyasının kapanmasını bekliyor.

Böylece Diaby'nin transferi, Al Ittihad'ın Doan transferini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesinden önceki son halka haline geldi; nitekim kulübün önce Fransız kanat oyuncusuyla askıda kalan ayrıntıları sonuçlandırması, ardından Japon oyuncuya ilişkin işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Mali anlaşmazlık çözülene kadar Diaby'nin durumu belirsizliğini koruyor. Al Ittihad, takımı güçlendirme planının aksamaması için dosyayı hızla kapatmayı umarken, Leverkusen de eski oyuncusunu resmen geri kazanmak için yeşil ışığı bekliyor.

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