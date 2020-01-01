Sevilla ve Leverkusen çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Bayer Leverkusen adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, salgın nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turuna iki maçla devam edildi.

İspanya temsilcisi , tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İtalyan ekibi 'yı 2-0 mağlup etti. 'da oynanan müsabakada 21. dakikada Sergio Reguilon ve 44. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle galip gelen Sevilla, son 8 takım arasına kaldı. Sevilla'da Gianluca Mancini, 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Daha fazla takım

Almanya'nın takımı, deplasmanda 3-1 yendiği İskoç kulübü 'ı evinde 1-0 mağlup etti. 51. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle galibiyete ulaşan Bayer Leverkusen, çeyrek finale çıktı. Almanya temsilcisi, son 8'de İtalyan ekibi 'in rakibi oldu.

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Turnuvada dün oynanan karşılaşmaların ardından , Inter, ve Kopenhag çeyrek finale yükselmişti.

UEFA 'nde son çeyrek finalistler bugünkü - ve Wolverhampton-Olympiakos karşılaşmalarının ardından belli olacak.