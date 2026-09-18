Sevilla'nın teknik direktörü Luis García Plaza, Pizjuán'daki ateşli mücadele öncesinde endişesini gizlemedi ve Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'yı korkutucu bir takım olarak nitelendirdiği yankı uyandıran açıklamalar yaptı; aynı zamanda takımın rakiplerini kolayca ezip geçmesinin, tüm Liga'nın seviyesinin sorgulanmasına kapı açabileceği uyarısında bulundu.

Sevilla, ligin şampiyonu ve lideri Barcelona'yı yarın cumartesi günü Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda ağırlayacak. Endülüs ekibi bu maça, 6 maçta 13 puan topladıktan sonra yüksek moralle çıkacak. Teknik direktörü bu durumu, "geçen sezon takımı kurtarma gibi hayati bir deneyimin ardından geldi, bu son derece zor bir mücadeleydi" sözleriyle tanımladı.

Karşılaşmanın arifesinde düzenlenen basın toplantısında Plaza'nın rakibine yönelik hayranlık dolu sözleri ardı ardına geldi ve şunları söyledi: "Barcelona korkutuyor. İnanılmaz bir takım. Yalnızca kazanmıyor, ezip geçiyor."

Hayranlık dolu üsluba rağmen Sevilla'nın teknik direktörü umudunu korudu ve efsanevi Pep Guardiola'nın Barcelona'sı karşısındaki kişisel deneyimini örnek gösterdi.

Şunları söyledi: "İyi bir dönemdeyiz, elimizden gelen her şeyle mücadele edeceğiz. Kazanmak için her zaman ihtimaller vardır, taraftarımızla birlikte her şey mümkün, gerçi herhangi bir şansa sahip olmak için kusursuz olmamız gerekiyor. Guardiola'nın Barcelona'sı kaleme beş gol attı, ama ona bir kez de galip geldim."

Plaza, dünün ve bugünün Barcelona'sı arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı ve Katalan dehşetinin üslubundaki farkı ortaya koydu.

Şunları ekledi: "Pep'in takımıyla topa dokunamıyordunuz, ama bunlar -Flick'in takımını kastederek- pek çok gol fırsatı yaratıyorlar."

Sevilla teknik direktörünün açıklamaları maçın sınırlarında durmadı, aynı zamanda tüm İspanyol ligi sistemine üstü kapalı bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: "Buraya gelip bizi kolayca yenerlerse, herkesi yenmek için ne yaptıklarını görmemiz gerekecek. Eğer yakın olmayı başaramazsak, o takımın gerçek seviyesini sorgulamamız gerekecek."

Cesc Fàbregas'ın daha önceki bir açıklamasını örnek gösterdi ve şu sözlerle bitirdi: "Fàbregas'ın daha önce dediği gibi, korkutuyorlar, tek maçta dört veya beş gol atıyorlar."

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Şöyle bitirdi: "Onlarla mücadele etmeye çalışacağız ve şunu da söylüyorum: Eğer buraya gelirlerse ve biz onlarla mücadele edemezsek, bir takım her şeyi ve iyi takımlar karşısında dahi bu kadar büyük skorlarla kazanırken rekabetin seviyesini sorgulamak gerekecek."