Sevilla'nın forveti Rafa Mir (28) 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rafa Mir, cinsel istismar ve yaralanmaya neden olan darp suçlarından dolayı Valensiya Mahkemesi tarafından sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 28 yaşındaki Sevilla forveti, bir kadının hakkında şikayette bulunmasının ardından 2024 yılında gözaltına alınmıştı.

Karara göre Mir, o dönemde kiralık olarak çalıştığı Valensiya'daki bir gece kulübünde kurbanla tanıştı. Mahkeme, İspanyol forvetin daha sonra kadını evinde, özellikle havuzda ve banyoda cinsel istismara uğrattığına hükmetti.

Yargıçlar, mağdurun ifadesinin tutarlı ve inandırıcı olduğunu belirtti. Buna dayanarak mahkeme, suçlamaları kanıtlanmış buldu ve 8,5 yıl hapis cezası verdi.

Şu anda 28 yaşında olan Mir, geçen sezon Elche'de kiralık olarak oynadı. Sezonu La Liga'da on beşinci sırada tamamlayan kulüp, mahkemenin kararına henüz tepki göstermedi.

Mir, kariyeri boyunca Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest ve Las Palmas gibi kulüplerle sözleşme imzalamıştı. Şu anda Sevilla'da forma giyiyor.

Sevilla, kararın ardından resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, yargı sürecine saygı duyduğunu vurguladı ve her türlü şiddet ve cinsel istismara karşı net bir tavır sergiledi.

"Sevilla, adli süreci son derece saygıyla karşılıyor ve her türlü şiddet, istismar ve cinsel istismarı kınıyor. Bu tür davranışların toplumumuzda yeri yoktur ve futbolun değerlerine aykırıdır," şeklinde bir açıklama yapan kulüp, kurbanın ayrıca 64.000 avro tazminat almasına hükmedildiğini belirtti. Mir'in temyiz hakkı olduğu için dava henüz kesinleşmiş değil.

Ayrıca mağdura 64.000 avro tazminat ödenmesine karar verildi. Mir'in karara itiraz etme hakkı olduğu için dava henüz kesin olarak sonuçlanmadı. Avukatı daha önce, oyuncunun ifadesine göre cinsel eylemlerin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini belirtmişti.