Sevilla, Mourinho'ya kariyerinin en kötü anlarından birini hatırlattı

Jose Mourinho, Roma'nın 2023 yılında Budapeşte'de oynanan Avrupa Ligi finalinde Sevilla karşısında aldığı yenilgiyi hâlâ hatırlıyor. Portekizli teknik adam, o maçta takımının haksızlığa uğradığını düşünüyor; karşılaşmanın ardından ise UEFA'dan bir ceza almıştı.

Endülüs ekibi, La Liga'nın 9. haftası kapsamında bugün pazar günü Real Madrid'e konuk oluyor.

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Santiago Bernabeu'da Endülüs ekibi karşısında 7 galibiyet alıp 1 kez yenildi; deplasmanda ise bir maçı kaybetti, bir maçta berabere kaldı. Budapeşte finalinde de berabere kalmış, ardından karşılaşmayı penaltılarla kaybetmişti.

Bunları da okuyun

Enrique, Barcelona maçı öncesi Paris Saint-Germain yıldızının sakatlığını açıkladı

Kırmızı kartlar ve eksik oynanan dakikalar: Real Madrid ile Barcelona arasında uçurum var

Düşmanlığın kökeni 2023 Avrupa Ligi finaline uzanıyor. Mourinho, o maçta İngiliz hakem Anthony Taylor'ın performansını "hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve karşılaşma boyunca verdiği bazı kararlara itiraz etmişti.

Mourinho o dönem şöyle konuşmuştu: "Bir Avrupa finalinde bunu beklemiyordum. Her şeyi anlamak için Ibanez'in ağzına bakmanız yeterli; bir de penaltı kaçıran ve atılması gereken Lamela'ya bakın. İlk yarıda daha iyi oynayan takımın üç sarı kartla bitirmesine bakmak yeterli. Pellegrini yere düşüyor ve sarı kart görüyor, Ocampos ise yere düşmüş gibi yapıyor ve kart görmüyor."

"Utanç ve lanet"

Portekizli teknik adamın öfkesi hakem kararlarını eleştirmekle sınırlı kalmadı. Maçın ardından Budapeşte'deki stadın koridorlarında Taylor ile karşı karşıya geldi ve hakemin şikâyetinde yer aldığına göre ona "Bu lanet olası bir utanç" ve "Sen lanet olası bir felaketsin" gibi sert sözler yöneltti.

Mourinho'nun itiraz sebeplerinden biri de, skorun 1-1 olduğu ikinci yarıda Sevilla'nın ceza sahası içinde Fernando'ya çarpan el teması sonrası Roma'ya penaltı verilmemesiydi.

Sonuçta Endülüs ekibi, Faslı kalecisi Yassine Bono'nun parladığı penaltı atışlarıyla kupayı kazandı ve bu sayede turnuvadaki rekorunu pekiştirdi.

UEFA, hakeme yönelik davranışı nedeniyle Mourinho'ya 4 maç ceza verdi. O dönemde hâlâ Roma'nın başında bulunan Portekizli teknik adam, "Konuşsaydım 10 maç ceza alırdım" diyerek yanıt verdi.

O maçtan bu yana Mourinho, Budapeşte'de yaşananları sürekli hatırlatıyor. İspanyol "AS" gazetesine göre, kendisiyle Sevilla arasındaki çekişme yeniden alevleniyor; zira Sevilla artık onun için teknik direktörlük kariyerinin en tartışmalı anlarından birine bağlı bir rakip haline geldi.







