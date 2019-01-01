Sevilla, Julen Lopetegui'yi resmen duyurdu

Sevilla, resmi internet sitesi üzerinden Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Julen Lopetegui ile anlaştığını duyurdu.

ekiplerinden , 53 yaşındaki teknik direktör Julen Lopetegui ile 3 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Basklı teknik adam'ın 4 Haziran Salı günü Seville şehrine geleceği ve 5 Haziran Çarşamba günü sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Teknik direktörlük kariyerine 'da başlayan Lopetegui, Castilla, İspanya U19, U20 VE U21 takımlarının yanı sıra 'yu da çalıştırmıştı. 2018 Dünya Kupası'na 2 gün kala Real Madrid ile anlaştığı için İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden alınan Lopetegui, orada da uzun süre kalamadı. Real Madrid'in başında yalnızca 14 maça çıkabildi ve 28 Ekim 2018'de 'ya karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verildi.