Sevilla, Julen Lopetegui'yi resmen duyurdu
Yorum()
AS
La Liga ekiplerinden Sevilla, 53 yaşındaki teknik direktör Julen Lopetegui ile 3 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Basklı teknik adam'ın 4 Haziran Salı günü Seville şehrine geleceği ve 5 Haziran Çarşamba günü sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Teknik direktörlük kariyerine Rayo Vallecano'da başlayan Lopetegui, Real Madrid Castilla, İspanya U19, U20 VE U21 takımlarının yanı sıra Porto'yu da çalıştırmıştı. 2018 Dünya Kupası'na 2 gün kala Real Madrid ile anlaştığı için İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden alınan Lopetegui, orada da uzun süre kalamadı. Real Madrid'in başında yalnızca 14 maça çıkabildi ve 28 Ekim 2018'de Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verildi.