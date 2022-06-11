Sevilla, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu istiyor

Brezilyalı stoper, Sevilla'nın transfer listesinde. Galatasaray ve oyuncu, ilgiyi biliyor fakat henüz resmî bir teklif yok.

Diego Carlos'un Aston Villa'ya transferi sonrası stoper arayışına başlayan Sevilla, Galatasaray'ın savunmacısı Marcao'yu gözüne kestirdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre hem 26 yaşındaki stoper hem de Galatasaray, La Liga kulübünün bu ilgisini biliyor. Ayrıca Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao da La Liga'da oynamanın büyük bir fırsat olacağının farkında.

Ancak Sánchez-Pizjuán tarafı, henüz bu ilginin ötesine geçmedi. Müzakereler, iki nedenden dolayı henüz başlamadı.

Görüşmeler neden başlamadı?

Galatasaray, son dönemde seçim sürecinde ve bugün kulübün yeni başkanını seçiyor. Burak Elmas'ın yerine Dursun Özbek veya Eşref Hamamcıoğlu başkanlığı devralacak.

Bu da önümüzdeki haftaya kadar Galatasaray'da görüşmeye başlayacak geçerli bir muhatap olmayacağı anlamına geliyor.

Sevilla'nın şu anda yatırım yapmak için acelesi yok. Pozo ve Diego Carlos'un satışlarından elde edilen gelir, kulübün kayıplarını giderdi.

Bu iki transfere rağmen Sevilla'nın, ekonomik dengesini yeniden bozma korkusu olmadan piyasaya girebilmesi için, muhtemelen Jules Kounde gibi daha fazla oyuncu satması gerekiyor.

Bu koşullar yerine getirildiğinde Sevilla, transfer yapabilecek duruma gelebilecek ve savunma hedeflerinden biri olan Marcao için Galatasaray ile görüşmelere başlayacak.

GOAL, birkaç gün önce Monchi ve ekibinin mümkün olan en iyi takviyeleri yapabilmek için transfer pazarına yavaş ve sabırla girmek istediğini, Marcao transferinde problem yaşanması halinde başka bir yol haritasının da olacağını açıklamıştı.

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