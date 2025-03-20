Sevilla'da Marcao krizi! Galatasaray'ın eski stoperini kovmakta beter ettiler...

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Marcao'yu LaLiga ekibi Sevilla'da kovmaktan beter ettiler.

İspanya La Liga ekibi Sevilla, 2022 yazında bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeyerek Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'dan kurtulmaya çalışıyor.

İspanyol basını duyurdu

İspanyol ekibinde büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Brezilyalı stoper gözden çıkarıldı.

Todofichajes'in haberine göre; Sevilla, ara transfer döneminde de göndermek istediği ancak 'takımda kalacağım' yanıtını aldığı Marcao'dan yaz transfer döneminde mutlak surette kurtulmak istiyor.

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Gerekirse bedavaya gidecek!

Brezilyalı stoperin takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer aldığı belirtilirken, Sevilla'nın maaş bütçesinde yer açmak için gerekirse bonservissiz ayrılığa dahi razı olacağı belirtildi.

64 maçı kaçırdı

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla kariyerinde bugüne dek 64 maç kaçıran Marcao, formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulmakta da güçlük çekiyor.

İspanyol ekibinde 3. sezonunu geçiren Marcao, toplamda 35 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti ve bu maçlarda 11 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.

Marcao'nun Galatasaray kariyeri

2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3.5 yılda 141 maça çıkmış ve 2 gol - 2 asist üretmişti.

Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 3 şampiyonluk yaşamıştı.