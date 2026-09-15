La Liga - Hafta 7 19 Eyl 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla ile Barcelona, 19 Eylül 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Barça, takipçileri izlerken ürkütücü bir form grafiği sergiliyor

Son şampiyon Barcelona, hem yurt içinde hem de Avrupa'da göz kamaştıran bir form yakaladı. Hansi Flick'in ekibi ligde oynadığı beş maçın tamamını kazandı ve bu süreçte 21 gol attı. Zaman zaman durdurulamaz görünen takım, klasik bir santrfor kullanmamasına rağmen yer değiştiren ve rakip savunmaları darmadağın eden akıcı hücum üçlüsüyle dikkat çekti. Kulüp kaptanı Raphinha, sahte 9 rolünde kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor, yeni transfer Anthony Gordon soldaki bitmek bilmeyen performansıyla şimdiden taraftarın gözdesi olmaya başladı ve takımın tılsımı Lamine Yamal da sol beklerle adeta oynuyor.

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Sevilla, sallantılı geçen 2025-26 sezonunun ardından çok daha iyi görünüyor

Ev sahibi ekip de sezona iyi başladı. Beş maçta alınan üç galibiyet, Sevilla'yı henüz şekillenmeye başlayan LaLiga tablosunda altıncı sıraya taşıdı. Şu ana kadarki tek leke, Atletico Madrid'e karşı evde alınan yenilgi oldu. Bu durum, geçen sezon ligi 13. sırada bitirdikleri ve ligin en kötü dördüncü iç saha performansına sahip oldukları düşünüldüğünde şimdiden büyük bir gelişim anlamına geliyor. Ancak bu, yoktan gol çıkarabilen korkutucu bir hücum üçlüsüne karşı şimdiye kadarki en büyük erken sınav olacak.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

LaLiga'daki son beş ikili rekabette toplam 26 gol çıktı.

Barcelona'da Raphinha'nın bu sezon LaLiga'da şimdiden altı golü ve üç asisti var.

Sevilla'nın tüm kulvarlardaki son sekiz golünün tamamı farklı oyuncular tarafından atıldı.

Muhtemel ilk 11'ler

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Takım haberleri ve kadrolar

Sevilla, bu karşılaşma öncesinde Ruben Vargas'tan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak ve Luis Garcia'nın ekibinde şu aşamada listelenmiş bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Barcelona da kendine ait iki sakatlık endişesiyle deplasmana gidiyor. Roony Bardghji ve Frenkie de Jong, Hansi Flick'in ekibinde forma giyemeyecek durumda, ancak kadronun derinliği onların yokluğunda sonuçların etkilenmemesini sağladı.

Form durumu

Sevilla, LaLiga'daki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması 11 Eylül'de Valencia'ya karşı sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve ağustosta Athletic Bilbao deplasmanında da 3-1 kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisi, 29 Ağustos'ta Pizjuan'da 3-1 kaybettikleri Atletico Madrid maçında geldi. Sevilla bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Barcelona, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı, 17 gol attı ve sadece iki gol yedi. Takımın son maçı 13 Eylül'de Levante deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetti ve bu süreçte hem Feyenoord'a hem de Valencia'ya beşer gol attı. Flick'in ekibi deplasmandaki son iki maçında kalesini gole kapattı ve hız kesmeye hiç niyetli görünmüyor.

İkili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Barcelona, LaLiga'da sahasında 5-2 kazandı. Ondan önce Sevilla, Ekim 2025'te Pizjuan'da Barcelona'yı 4-1 mağlup etmişti; bu, son beş ikili rekabetteki tek galibiyetiydi. Barcelona bu beş karşılaşmanın üçünü kazandı, Sevilla ise bu dönemde bir galibiyet aldı ve sahasında bir kez yenildi.

Puan durumu

Güncel LaLiga puan durumunda Barcelona ilk sırada yer alırken Sevilla beşinci basamakta bulunuyor.