Sevilla, Atlético teknik direktörü Simeone'nin son derece sert kararından en iyi şekilde yararlanıyor

Sevilla, küme düşme mücadelesinde çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Endülüs ekibi, Ramón Sánchez Pizjuán'daki maçta Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ederek 15. sıraya yükseldi ve küme düşme hattının üç puan üzerine çıktı.

Beşinci sıradaki Real Betis'e tam 12 puan fark atan LaLiga'nın dördüncü sırasındaki Atlético, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda endişelenmiyor.

Ayrıca Atlético, çeyrek final ilk maçında FC Barcelona'yı 0-2 yenerek sürpriz bir sonuç elde ettiği bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde de hâlâ yarışıyor.

Simeone, tüm dikkatini bu turnuvaya ve Copa del Rey finaline veriyor ve gelecek hafta Barcelona ile oynanacak rövanş maçı göz önünde bulundurarak kadroda tam 10 değişiklik yapmaya karar verdi.

Simeone'nin ilk on birini dinlendirme kararı, ilk kez forma giyen ve üstelik ilk on birde yer alan üç genç oyuncu için harika bir haberdi: Dani Martínez, Rayane Belaid ve Javier Boñar.

Sevilla'da maçın 10. dakikasında skor açıldı. Ev sahibi takım, Álex Baena'nın ceza sahası içindeki düşüncesiz faulünün ardından penaltı kazandı ve Akor Adams penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

Özellikle Boñar, Atleti'nin A takımında ikinci maçına çıkan Julio Díaz'ın pasını kafayla gole çevirerek rüya gibi bir ilk maç yaşadı: 1-1.

Ancak başkent ekibi sonuçta bir puan alamadı, çünkü eski Eredivisie oyuncusu ve Sevilla kaptanı Nemanja Gudelj, ilk yarının uzatma dakikalarında maçın son golünü attı. Bredalı oyuncu, ortayı sert bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.