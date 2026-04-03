"Sevgilim... Durduğunda beni ara"... Jota'nın hiç okumadığı mesaj

Portekizli yıldız ve Liverpool forveti Diogo Jota’nın hayatını kaybettiği trajik kazadan aylar sonra, hikâyesi yeniden gündeme geldi; Hayatının son günlerine dair dokunaklı insani detayları ortaya çıkaran yeni bir otobiyografi, modern futbol dünyasının en hüzünlü hikayelerinden birine duygusal bir boyut katıyor.

Portekizli gazeteci José Manuel Delgado'nun kaleme aldığı "Asla Geri Dönmeyecek... Çok Uzun Bir Süre" başlıklı kitap, Jota'nın hayatının son saatlerini ele alıyor ve kazadan birkaç dakika önce eşi Roti Cardoso'nun gönderdiği, ancak ona asla ulaşmayan dokunaklı bir mesajı ortaya çıkarıyor.

Okunmamış mesaj

Cardoso mesajında şöyle yazmıştı: "Sevgilim, durduğunda beni ara, sana göstermek istediğim bir şey var." Bu sözlerle, az önce eline geçen düğün videolarını kastediyordu. O anda, bu sözlerin ona yazdığı son sözler olacağını ve kaderin hayatını sonsuza dek değiştirecek bir trajedi sakladığını bilmiyordu.

28 yaşındaki Jota, sadece 11 gün önce Porto'da sevgilisiyle evlenmişti. Akciğer ameliyatı geçirdikten sonra doktorların hava yolculuğu yapmamasını tavsiye etmeleri üzerine, karayoluyla İngiltere'ye dönmeye karar vermişti.

İspanya'nın kuzeyinde arabasını sürerken, bir sollama sırasında lastiklerinden biri patladı, araç yoldan çıktı ve alev aldı, bu da onun ve küçük kardeşi André Silva'nın anında ölümüne yol açtı.

İspanyol soruşturmaları, Avrupa ve dünya spor camiasını sarsan kazada aşırı hızın bir etken olabileceğine işaret etti.

Liverpool kulübü ve taraftarları yas tutarken, takım arkadaşları ve antrenörleri onu dokunaklı sözlerle anarak, takımın olağanüstü bir oyuncuyu ve futbol sahasındaki izinden önce insani izler bırakan mütevazı bir kişiyi kaybettiğini vurguladılar.

Yeni biyografi, sadece kazanın ayrıntılarını anlatmakla kalmıyor, Jota'nın kişisel hayatına da dalarak, şöhretin değiştirmediği oyuncunun başka bir yüzünü ortaya çıkarıyor.

Sade ve mütevazı

Eşi, onun sadeliği ve sükuneti tercih ettiğini ve Premier Lig'in yıldızları arasında yer almasına rağmen zamanının çoğunu spot ışıklarından uzak, ailesiyle geçirdiğini anlatıyor.

Kitabın bölümleri, haberin kesinleşmesinden önceki anları yeniden hatırlayan ebeveynlerinin dokunaklı tanıklıklarını içeriyor.

Babası Joaquim Jota, gece geç saatlerde damadından endişeli bir telefon aldığını, bunun üzerine kötü bir şey olduğunu hissettiğini ve trajediyi kesin olarak öğrenmeden önce kızının evine doğru uzun ve acı verici bir yolculuğa çıktığını söylüyor.

Annesi Isabel ise, Diogo'ya yolculukta eşlik eden en küçük oğlu André'den cevap alamadığında içini kaplayan belirsiz bir endişe hissinden bahsetti.

Kitap, büyük başarısına rağmen köklerine sadık kalan oyuncunun insani bir portresini çiziyor ve onun bağlılığı, sakinliği ve aile hayatına olan sevgisinden bahseden takım arkadaşları ve antrenörlerinin tanıklıklarını bir araya getiriyor.

Sessizce ayrılış

Yazar, biyografinin amacının sadece spor kariyerini belgelemek değil, mütevazı bir hayat süren ve sessizce aramızdan ayrılan bir insanın anısını yaşatmak olduğunu vurguluyor.

Diogo Jota'nın vefatı sadece bir takım veya futbolseverler için bir kayıp değil, aynı zamanda herkese spot ışıklarının ve şampiyonlukların ardında bir anda sona erebilecek aşk hikayeleri ve hayaller olduğunu hatırlatan insani bir trajediydi. Hakkında yazılanların arasında, okunmamış o mektup, yarıda kalan sevginin ebedi bir sembolü olarak kalıyor.

