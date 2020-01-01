Setien: Neymar'ı çalıştırmaktan mutluluk duyarım

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, sürekli eski takımına döneceği yönünde haberler çıkan Neymar ile ilgili açıklama yaptı.

2017'de 222 milyon euro'luk rekor bir bedelle 'dan 'e transfer olan Neymar, her geçen gün eski takımına adım adım yaklaşıyor.

Barcelona'nın 61 yaşındaki teknik direktörü Quique Setien, beIN Sports'a verdiği röportajında Brezilyalı yıldız hakkında şunları söyledi:

"Neymar çok farklı bir seviyede, bundan kimsenin şüphesi yok. Onu takımımda görmekten mutluluk duyarım."

Daha fazla takım

Salgın sebebiyle liglere ara verildiği için malî açıdan sıkıntı yaşayan kulüplerin büyük transfer harcamaları yapması zorlaşırken Barcelona'nın Neymar için yüksek bir teklif yapması beklenmiyor.