Setien: Messi'yi çalıştırmak zor

Barcelona kariyeri pek istediği gibi gitmeyen Quique Setien, 'tarihin en iyisi' olarak adlandırdığı Messi'yi çalıştırmanın zor olduğunu söyledi.

'nın eski teknik direktörü Quique Setien, 'ye hocalık yapmanın zor olduğunu düşünüyor.

Ocak ayında Ernesto Valverde'nin kovulmasının ardından göreve getirilen Setien'in Barça macerası sadece 6 ay sürmüş ve hezimetinin de etkisiyle görevine son verilmişti.

El Pais'e bir röportaj veren Setien, Barcelona'dan ayrılma noktasına gelen Lionel Messi'yle ilgili soruya "Bence Messi tarihin en iyi futbolcusu. Başka büyük futbolcular da gördük ama hiçbiri bu çocuk kadar uzun süreli bir istikrarla aynı devamlılığı sağlayamadılar. Leo'yu çalıştırmak zor iş. Ben kimim ki onu değiştireceğim? Oyuncudan daha öte bir durum var ki onu yönetmek daha da zor. Çok daha zor. Bu birçok sporcunun doğasında var olan bir şey, bunu Michael Jordan belgeselinde de (The Last Dance) görüyorsunuz. Beklemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Messi içine kapanık biri, pek konuşmuyor. Ama görmenizi istediği şeyleri de görmenizi sağlıyor." yanıtını verdi.

Daha fazla takım

Lionel Messi sezon başında Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş fakat kulüple serbest kalma bedeli konusunda anlaşamayınca davalık olmak yerine takımda kalmayı tercih etmişti. Arjantinli efsanenin kulüple sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.